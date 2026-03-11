В Кремле заявили, что Путин не планирует ехать на саммит G20 в США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока не планирует лично участвовать в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речи не идет в настоящий момент", – заявил представитель Кремля.

Ранее Путин указывал, что не планирует лично принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Однако президент заявлял, что Россия будет представлена на "достойном уровне".

Позднее уточнялось, что на 30–31 октября 2026 года намечена встреча глав МИД "Группы двадцати". Она пройдет в Атланте (США).