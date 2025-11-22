G20 поддержала утроение мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Страны-члены G20 договорились об увеличении мощностей возобновляемых источников энергии, следует из декларации саммита.

"Мы поддерживаем реализацию усилий по утроению мощностей возобновляемых источников энергии в мире и удвоению среднегодового темпа повышения энергоэффективности в мире ... к 2030 году", – говорится в тексте.

Саммит лидеров G20 проходит 22–23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не планирует принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Позднее и американский лидер Дональд Трамп заявлял, что не будет присутствовать на саммите. По его словам, в ЮАР якобы происходит коммунистическая тирания.