Die Zeit: Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/Lintao Zhang

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге в период с 20 по 24 ноября. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на заявление китайского МИД.

В ведомстве уточнили, что председатель КНР отказался от поездки в ЮАР. Вместо него на мероприятие отправится премьер китайского Госсовета Ли Цян.

Издание обратило внимание, что еще никогда с момента создания G20 главы трех крупнейших стран – участниц объединения не отказывались от посещения саммита.

В частности, в конце октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки". Позже президент распорядился направить российскую делегацию на мероприятие.

Главой делегации назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Кроме того, в состав российской команды включен замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует ехать на предстоящий саммит G20. По его словам, в ЮАР якобы происходит коммунистическая тирания. Он добавил, что этой стране больше не место в "Большой двадцатке".

Также Трамп заявил, что ни один представитель правительства США не будет присутствовать на саммите G20, пока в ЮАР продолжаются нарушения прав человека. Он добавил, что с нетерпением ждет проведения саммита "Большой двадцатки" в Майами в 2026 году.

