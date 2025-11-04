Владимир Путин распорядился направить делегацию РФ на саммит G20 в ЮАР

Фото: ТАСС/AP/Leah Millis

Владимир Путин подписал распоряжение о направлении делегации России на саммит G20, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Делегация будет направлена в Йоханнесбург в период с 20 по 24 ноября. Главой назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Кроме того, в состав делегации включен замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия принимает активное участие во всех сегментах работы "Группы двадцати". Однако Путин не планирует личное участие в саммите.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб предложил провести в Йоханнесбурге встречу российского лидера и президента США Дональда Трампа. Сенатор Алексей Пушков в ответ на это заявил, что Стубб "отыгрывает двойную партию". Он также указал на то, что лидер Финляндии с одной стороны сливается с антироссийским крылом в Евросоюзе, а с другой пытается "подмазаться" к Трампу.

