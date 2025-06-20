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Саммит "Большой семерки" (G7) давно не интересен России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, для Москвы G7 стал нежизнеспособным форматом, поскольку мировые тенденции демонстрируют, что доля стран объединения в глобальных делах и в мировой экономике "будет неумолимо сокращаться".

"Это не какая-то такая еще сезонная волатильность, а это уже тренд, который сформировался и который мы наблюдаем", – заметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что в ходе последнего саммита G7 все увидели "шероховатости" мероприятия, а также с большим интересом наблюдали за новостями оттуда.

"Мы знаем, что президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп прервал свое пребывание там, раньше запланированного покинул этот саммит. Мы знаем, что определенные были разногласия в "семерке" по итоговому документу, и так далее", – добавил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, другие форматы, как, например, БРИКС, более востребованы, так как там представлены страны, доля которых в мировой экономике превышает доли стран "семерки". G20 также является более эффективным и представительным объединением, заметил Песков.

Страны "Большой семерки" стали теми мышами, "которые ели кактус, кололись и рыдали", заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала прошедшую встречу объединения позором. По ее словам, главным результатом саммита стало признание того факта, что члены объединения "потеряли миллиарды" от санкций против России.