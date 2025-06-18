Захарова: страны "Большой семерки" стали "мышами, которые ели кактус и рыдали"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Страны "Большой семерки" (G7) стали теми мышами, "которые ели кактус, кололись и рыдали", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала прошедшую встречу объединения позором. По ее словам, главным результатом саммита стало признание того факта, что члены объединения "потеряли миллиарды" от санкций против России.

"Где те ценности, где те основы, где те предложения, <...> которые они могли бы предложить? Да нет их там, там же не осталось той силы, которой была Россия в "восьмерке", которая бы возвращала какую-то реальность, <...> которая не позволяла бы этому всему превращаться в один поддакивающий, подвякивающий унисон", – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее СМИ сообщали, что представители "Большой семерки" отказались от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений американской стороны.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза подготовили новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. Он добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение, однако "не хотел действовать в одиночку".

