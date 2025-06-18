Reuters: страны G7 не выступят с заявлением по Украине из-за возражений США

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Страны "Большой семерки" (G7) отказались от совместного заявления по конфликту на Украине по итогам саммита в Канаде из-за возражений американской стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного канадского чиновника.

"США хотели смягчить проект заявления, а Канада считала, что это будет несправедливо по отношению к Украине", – отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что встреча американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде сорвалась, так как глава США досрочно уехал.

По словам Зеленского, во время переговоров с Трампом он планировал вновь просить пакет вооружений для своей страны. Он уточнил, что речь идет о поддержке, которая уже была согласована ранее.