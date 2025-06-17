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Эскалация конфликта между Израилем и Ираном заставит президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта честно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова каирского исследователя экономики Ахмеда Аделя, опубликованные порталом InfoBRICS.

Специалист уточнил, что внимание США переключается на Ближний Восток, а европейские страны не смогут заменить американскую военную и финансовую поддержку Киева. События в этом регионе могут стать для Украины катастрофой, заявил Адель.

При этом в Европе и США все еще не очень популярно мнение, что Украина не сможет победить Россию. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на публикацию Politico. По словам старшего научного сотрудника Фонда Александра фон Гумбольдта, специалиста по глобальной энергетике в Брюссельском энергетическом клубе Эльхана Нуриева, Запад все еще верит, что решимость и достаточная помощь Киеву в конце концов сломят Москву.

Но на самом деле конфликт, скорее, перерастает в "мучительный тупик", который может не только истощить Украину и разрушить единство западных стран, но и укрепить тот режим, который западные страны хотели ослабить, отмечает СМИ.

Ранее в ходе саммита G7 в Канаде американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что все еще надеется на достижение мирных договоренностей по Украине. Он пока не хочет ужесточать антироссийские санкции. Трамп отмечал, что ограничения стоят США "много денег".

Зарубежные СМИ писали, что Вашингтон уже уменьшил военную помощь Киеву. Таким образом, Украину бросил самый могущественный и богатый союзник, указывали журналисты. В этом случае властям страны придется либо полагаться на помощь Европы, либо заключить сделку по поставкам оружия из США, либо наладить свое производство.

