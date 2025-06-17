Макрон заявил, что Трамп положительно оценил проект санкций против России

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Французский президент Эммануэль Макрон заявил об "относительно положительных" сигналах от его американского коллеги Дональда Трампа касательно продвижения законопроекта об антироссийских санкциях.

"Я задал президенту Трампу вопрос, позволит ли он американским сенаторам продвинуться (по проекту о санкциях. – Прим. ред.). Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня", – приводит Reuters слова Макрона.

Выступая на полях саммита G7, Трамп заявлял, что не хочет ужесточать антироссийские санкции в ближайшее время. Американский лидер подчеркнул, что надеется на достижение мирных договоренностей по Украине. Трамп отметил, что США тратят огромное количество денег, когда вводят санкции против кого-либо.

Европейский союз тем временем продлил до 23 июня 2026 года санкции против Крыма и Севастополя. Экономические отношения ЕС с этими регионами ограничиваются. В частности, физическим лицам и компаниям нельзя импортировать продукцию из данных субъектов России.