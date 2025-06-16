Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

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Европейский союз продлил до 23 июня 2026 года санкции против Крыма и Севастополя. Это сказано в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Такое решение принято в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. В рамках введенных санкций экономические отношения ЕС с этими регионами ограничиваются. В частности, физическим лицам и компаниям нельзя импортировать продукцию из данных субъектов РФ.

Ограничительные меры также затрагивают торговлю, туристическую отрасль и инвестиции сразу в несколько экономических секторов региона.

Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия была вынуждена в 2014 году поддержать жителей Крыма и Севастополя. По его словам, иные шаги означали бы, что страна "отдает их на растерзание". Вместе с тем российский лидер отмечал, что РФ сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввели западные страны после крымских событий.

