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Американский режиссер-документалист, общественный деятель Реджинальд Тремблей заявил, что ООН со временем может признать российский статус Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Крым – это часть России <...> Возможно в будущем произойдет признание Крыма частью России со стороны ООН", – отметил Тремблей.

Он также рассказал, что впервые посетил полуостров в 2016 году. По его словам, РФ вложила много средств в развитие инфраструктуры Крыма.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский также осознает, что полуостров останется в составе РФ.

Заявления Трампа про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ, подчеркнули в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что учет интересов России является обязательным условием для урегулирования конфликта на Украине.

Между тем, по информации СМИ, европейские чиновники считают, что любой шаг Вашингтона по признанию Крыма российским регионом или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза.