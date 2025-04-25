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Американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.

При этом, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что полуостров останется в составе РФ. Трамп также обвинил киевский режим в развязывании конфликта. Он объяснил, что причиной стало стремление Украины вступить в НАТО.

"Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он (конфликт на Украине – Прим. ред.) вообще не начался бы", – уточнил американский лидер, добавив, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО.

Кроме того, президент США сообщил, что ведет переговоры с Россией только по вопросу Украины, исключив возможность обсуждения с российской стороной каких-то иных вопросов. При этом он охарактеризовал диалог с РФ по украинскому конфликту как "очень хороший".

"Мы очень близки к сделке", – уточнил Трамп.

Между тем американский лидер считает возможным урегулирование украинского конфликта при его президентстве. При этом, как заявил глава Белого дома, другой президент не сможет этого достичь. Трамп также прокомментировал свои слова о достижении мира на Украине за один день.

"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", – отметил президент США, уточнив, что конфликт на Украине не будет продолжаться долгое время.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что заявления Трампа про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что учет интересов России является обязательным условием для урегулирования конфликта на Украине.

При этом СМИ сообщали, что любой шаг Штатов по признанию Крыма российским или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза. Журналисты отметили, что настойчивость Трампа в этом вопросе поставила европейские страны перед выбором: оставаться на стороне Украины или встать на сторону США.

