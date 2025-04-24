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Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet призвал Украину согласиться на признание Крыма российским для того, чтобы урегулировать украинский конфликт.



"Я сторонник установления даже хрупкого мира", – пояснил политик.

Он также уточнил, что поддерживает американского лидера Дональда Трампа и тех, кто заявляет, что на Украине необходимо прекратить "убивать друг друга любой ценой". Более того, по его мнению, Варшава не должна вынуждать Украину бороться "до последнего украинца".

"Это дало бы нам худшую из возможных характеристик", – заключил Миллер.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Однако он указал, что Украина уже много лет назад потеряла полуостров.

В Кремле заявили, что слова главы Белого дома полностью корреспондируются с пониманием российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что учет российских интересов является обязательным условием для достижения мира на Украине.

Однако Евросоюз (ЕС) уже сообщил администрации президента США о своей неготовности признать Крым российским. По данным СМИ, европейские лидеры не будут согласовывать никакие шаги, которые предпримут Штаты для признания Крыма частью России или для того, чтобы оказать давление на Киев с целью принятия такого решения.