Трамп назвал плачевной ситуацию на Украине

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Ситуация на Украине плачевна, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Прим. ред.) нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", – подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп раскритиковал заявление Зеленского газете Wall Street Journal, в котором тот заявил, что Украина не признает Крым российским. Лидер Америки считает, что украинский президент хвастается своим нахождением на первой странице издания.

"Здесь не о чем говорить. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", – добавил Трамп.

США и другие союзники Украины планировали в Лондоне утвердить план полного прекращения огня. По данным СМИ, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф мог поднять вопрос официального признания Крыма российским регионом.

Однако Зеленский отверг такой вариант, из-за чего, как утверждали журналисты, дипломаты США отказались от участия в переговорах по украинскому конфликту в Лондоне.