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Нелегитимная власть украинского президента Владимира Зеленского мешает заключению мира с Россией. Об этом в статье для издания InfoBRICS заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, сообщает RT.

Как указано в публикации, киевский режим ведет себя как "настоящее несостоявшееся государство", так как в офисе президента нет легитимной политической власти.

По мнению французского политика Флориана Филиппо, миру на Украине также мешают действия Евросоюза. Он считает, что европейские страны подталкивают Зеленского к бескомпромиссной позиции. С его слов, освободившаяся от ЕС Франция могла бы способствовать достижению мира.

Между тем в Кремле пояснили, что четких очертаний соглашения по урегулированию украинского конфликта пока нет, однако есть политическая воля двигаться в этом направлении.