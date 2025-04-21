Путин заявил, что киевский режим борется за свои капиталы

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Украинские власти борются не за свой народ, а за сворованные капиталы, спрятанные за границей, заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"Они (власти Украины. – Прим. ред.) там на этих деньгах как на крюке сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать", – сказал президент РФ.

По словам главы государства, руководство Украины много лет занималось воровством денег и складыванием их на свои зарубежные счета.

"Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий, из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения. И хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом", – указал Путин, отвечая главе Старобельского муниципального округа ЛНР Владимиру Черневу.

Президент также отметил, что поставляемое Украине западное оружие постоянно появляется на международном черном рынке.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что украинских военных направляют на поле боя ради денег, а сам конфликт превратился в крупнейшую коррупционную схему по их отмыванию. С его слов, количество денег, которое оседает в карманах за взятки и откаты, "просто невероятно". Он подчеркнул, что подобное должно прекратиться.