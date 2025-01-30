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Действия и власть президента Украины Владимира Зеленского привели мир к катастрофе, заявил портал American Thinker. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Автор статьи Джозеф Кульве отметил, что Зеленский, как и большая часть населения государства, говорит о спасении Европы и стран Запада от России. Однако, по его словам, мировое сообщество находится на грани катастрофы из-за коррупции Украины.

Он призвал к прекращению военной и финансовой поддержки страны, а также заявил, что в данной ситуации нужно организовать переговоры.

Ранее Владимир Путин сказал, что СВО может завершиться через 1,5–2 месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские средства. Он считает, что Украина не может существовать без западной помощи.

Российский лидер также заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского. Вести диалог, уточнил глава государства, можно с кем угодно, однако из-за своей нелегитимности украинский лидер не имеет права ничего подписывать.

В свою очередь, Зеленский потребовал лидеров ведущих мировых стран силой принудить Россию к миру. Кроме того, он обвинил Путина в затягивании конфликта и нежелании достичь мира.