29 января, 08:13Политика
Зеленский призвал мировых лидеров силой принудить РФ к миру
Фото: ТАСС/АР/Czarek Sokolowski
Лидеры ведущих мировых стран должны силой принудить Россию к миру. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, сообщает "Газета.ру".
Он обвинил Владимира Путина в затягивании конфликта и нежелании достичь мира. По его словам, настоящий мир возможен, если к нему принудить РФ.
Ранее российский лидер сказал, что СВО может завершиться через 1,5–2 месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские средства. Он считает, что Украина не может существовать без западной помощи.
Путин также заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского. Вести переговоры, уточнил глава государства, можно с кем угодно, однако из-за своей нелегитимности украинский лидер не имеет права ничего подписывать.
Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом