Зеленский призвал мировых лидеров силой принудить РФ к миру

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Лидеры ведущих мировых стран должны силой принудить Россию к миру. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, сообщает "Газета.ру".

Он обвинил Владимира Путина в затягивании конфликта и нежелании достичь мира. По его словам, настоящий мир возможен, если к нему принудить РФ.

Ранее российский лидер сказал, что СВО может завершиться через 1,5–2 месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские средства. Он считает, что Украина не может существовать без западной помощи.

Путин также заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского. Вести переговоры, уточнил глава государства, можно с кем угодно, однако из-за своей нелегитимности украинский лидер не имеет права ничего подписывать.