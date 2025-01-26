Зюганов: Трамп сократит помощь Киеву, но переговоров не будет в ближайшие дни

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Новый американский лидер Дональд Трамп уменьшит помощь Украине, но это не значит, что мирные переговоры будут в ближайшие дни, отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире России 24.

"Думаю, Трамп будет меньше сейчас финансировать, меньше помогать и поддерживать, но никаких суток, минимум 3–4 месяца будет готовить встречу, вести переговоры и будут они (США. – Прим. ред.) отстаивать свои интересы", – объяснил он.

При этом, по его мнению, Вашингтон заинтересован в том, чтобы ослабить РФ. Также американцы планируют предпринять ряд мер против Китая, добавил Зюганов.

Только наивные люди могут полагать, что действия Трампа будут направлены в пользу России, считает лидер КПРФ. Однако он уверен, что в первое время его политика будет менее агрессивной.

Ранее президент США в очередной раз заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Владимиром Путиным.

Кроме того, политик сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

