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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ свидетельствуют о цинизме по отношению к украинцам, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в телеграм-канале.

Ранее Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с российской стороной. По его словам, было много теневых процессов, и он сделал так, чтобы "кто угодно" не занимался переговорами.

"Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", – высказалась она.

Дипломата поразила степень "брезгливого пренебрежения" Зеленского своими соотечественниками.

Зеленский переживает в последнее время сложный период, пишут СМИ. Регулярные провалы на фронте и чувство полной безысходности, как утверждают журналисты, заставляют его все чаще срываться и делать необдуманные заявления.

Кроме того, глава Украины стал стремительно терять союзников, что значительно сокращает его шансы на сохранение власти в стране, указал аналитик Лукас Лейрос.

