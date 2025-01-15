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Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет союзников, что в свою очередь значительно сокращает его шансы на сохранение власти в стране, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье InfoBRICS, передает News.ru.

"Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене", – отметил эксперт.

По мнению зарубежных СМИ, Зеленский в настоящее время переживает сложный период. Регулярные провалы на фронте и чувство полной безысходности, как утверждают журналисты, заставляют его все чаще срываться и делать необдуманные заявления.

Между тем Владимир Путин заявлял, что Россия не откажет в политическом убежище Зеленскому, если тот об этом попросит.

При этом глава РФ посчитал вполне вероятной другую ситуацию, при которой украинский лидер уедет в зарубежную страну, как поступили уже некоторые другие представители из высшего политического руководства страны. По его мнению, его возьмут на "содержание" те люди, интересы которых он сегодня "обслуживает".