Путин допустил, что даст политическое убежище Зеленскому

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Россия не откажет в политическом убежище президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот об этом попросит, заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, Россия никому не отказывает", – сказал президент.

Путин посчитал вполне вероятной другую ситуацию, при которой Зеленский уедет с Украины в зарубежную страну, как поступили уже некоторые другие представители из высшего политического руководства страны.



"Но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает", – добавил он.

Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной, однако она отказывается от мирного урегулирования, заявил Путин. Он отметил, что Россия будет говорить с Зеленским только в том случае, если он проведет выборы и получит легитимность. Сейчас легитимной властью может быть лишь Верховная рада и ее председатель.

