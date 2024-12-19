Путин рассказал о предложении Орбана по рождественскому перемирию на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие на Украине на несколько дней. Россия от этого не отказывалась, заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

"Я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора. Он говорит: "Ну чего это вам стоит? На день – на два, это же рождественское перемирие. Ничего противник за эти два-три дня сделать не сможет", – рассказал он.

По словам российского лидера, от предложения венгерского премьера отказался именно президент Украины Владимир Зеленский. При этом, как отметил глава государства, перемирие необходимо, а долгосрочный мир должен быть с гарантиями для России.

Вместе с тем, по мнению Путина, перемирие предоставило бы возможность противнику переподготовить личный состав.

Предложение о прекращении огня на Рождество Орбан высказал в телефонном разговоре с Путиным. Кроме того, тот предлагал провести между Москвой и Киевом масштабный обмен военнопленными.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла эту идею. Представитель Кремля также указал на готовность российской стороны возобновить переговоры, но на базе стамбульских договоренностей.

