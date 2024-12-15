Фото: телеграм-канал "МИД России"

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф, который ранее заявлял о необходимости установления мира на Украине, должен в первую очередь призвать к этому власти своей страны. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также напомнила, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, а переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США.

Кроме того, Захарова отметила, что к миру также нужно призывать руководство ЕС и НАТО, "которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому".

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски на фоне задержания граждан РФ за границей по запросам США и Евросоюза. Захарова также напомнила, что российские загранучреждения всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь.