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Страны Запада слышат заявления России по Украине и видят ситуацию "на земле" не в свою пользу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Конечно, все слышат и видят ситуацию "на земле" не в их пользу, крушение их мечтаний в нанесении стратегического поражения России. Поэтому их так и корежит", – сказала дипломат, отвечая на вопрос, услышит ли Запад заявления главы российского МИД Сергея Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан констатировал усиление РФ и ослабление Запада. По его мнению, у европейских стран нет ни денег, ни оружия на гипотетический конфликт с Россией, что указывает на их слабость.

В свою очередь, Владимир Путин считает, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются. При этом российская сторона не только сохранит сотрудничество с нынешними партнерами, но и будет развивать его дальше, подчеркнул глава государства.