Путин заявил, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются

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Отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются, считает Владимир Путин.

Он добавил, что интерес в нормализации отношений есть как у РФ, так и у западных стран. При этом Россия не только сохранит сотрудничество с сегодняшними партнерами, но и будет развивать его дальше.

"Просто потому что это неизбежный процесс", – сказал лидер страны в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Согласно данным опроса, 38% россиян ожидают улучшения отношений между РФ и США после вступления в должность президента Штатов Дональда Трампа. Больше всех положительных изменений в отношениях ждут молодые россияне 18–30 лет, их 51%. Негативные изменения в отношениях ожидают 4% респондентов.

