Около 40% россиян ожидают улучшения отношений между РФ и США после инаугурации Трампа

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Более трети российских граждан (38%) ожидают улучшения в отношениях между Москвой и Вашингтоном после вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте фонда "Общественное мнение".

Согласно результатам исследования, больше всех положительных изменений в российско-американских отношениях ждут молодые россияне 18–30 лет (51%). Среди их аргументов – заявления Трампа о намерении завершить украинский конфликт мирными переговорами.

Между тем негативные изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном предсказывают 4% россиян. По словам социологов, опрошенные объяснили свою позицию непредсказуемостью республиканца.

Кроме того, по данным опроса, каждый третий россиянин (34%) не ожидает никаких изменений, а оставшиеся 24% опрошенных заявили, что затрудняются предположить, как развернутся отношения России и Штатов в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова к нормализации отношений с США, однако не собирается "танцевать танго в одиночку". По его словам, изначально "санкционную гонку" начинала не Москва, а Вашингтон.

Он также добавил, что РФ не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого Трампом на пост госсекретаря, пока под рестрикциями США находится глава МИД РФ Сергей Лавров.