Песков: Россия в отношениях с США не собирается "танцевать танго в одиночку"

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Россия готова к нормализации отношений с Соединенными Штатами, однако не собирается "танцевать танго в одиночку". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что изначально "санкционную гонку" начинала не российская сторона, а Вашингтон.

Песков также добавил, что Москва не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом, пока под рестрикциями США находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал назначения в будущей администрации Трампа, заявив, что Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Трамп является менее предсказуемым в отношении выполнения своих предвыборных заявлений, чем действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.