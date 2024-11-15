15 ноября, 12:46Политика
Песков прокомментировал назначения Трампа в будущей администрации
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначения в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, в частности его решение сделать госсекретарем Марко Рубио, занимающего антикитайскую позицию.
"Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать", – заявил Песков.
Ранее представитель Кремля назвал Трампа менее предсказуемым в отношении выполнения своих предвыборных заявлений, чем действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
По словам Пескова, линия, которой нынешняя американская администрация будет придерживаться, пока не покинет Белый дом, предельно ясна. При этом он подчеркнул, что Россия намерена ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий, "тем временем занимаясь своими делами".
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.
Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. В том числе миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).
Трамп формирует свой кабинет министров и администрацию