Песков прокомментировал назначения Трампа в будущей администрации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначения в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, в частности его решение сделать госсекретарем Марко Рубио, занимающего антикитайскую позицию.

"Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать", – заявил Песков.

Ранее представитель Кремля назвал Трампа менее предсказуемым в отношении выполнения своих предвыборных заявлений, чем действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

По словам Пескова, линия, которой нынешняя американская администрация будет придерживаться, пока не покинет Белый дом, предельно ясна. При этом он подчеркнул, что Россия намерена ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий, "тем временем занимаясь своими делами".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. В том числе миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

