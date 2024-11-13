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13 ноября, 04:01

Политика

Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE). Об этом заявил победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит департамент государственной эффективности (DOGE). Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", – заявил Трамп.

Название нового департамента аналогично названию криптовалюты DOGE, которую поддерживает Маск.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

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