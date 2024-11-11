Трамп и Шольц договорились вместе работать над возвращением мира в Европу

Фото: depositphotos/actionsports

Избранный президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе переговоров договорились вместе работать над "возвращением мира" в Европу. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на публикацию Reuters.

Переговоры между лидерами двух стран прошли вечером 10 ноября, объяснил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.



До этого Шольц выражал свою готовность поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Однако переговоры, по его словам, должны проходить при согласовании с партнерами ФРГ.

По версии СМИ, Трамп уже говорил с российским президентом. Отмечалось, что он призвал Россию не идти на эскалацию и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.