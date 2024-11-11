Telegraph: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ

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Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер попытаются убедить президента США Джо Байдена снять Киеву запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью издания Telegraph.

По словам источника газеты из британского правительства, в Лондоне хотят максимально эффективно использовать оставшийся президентский срок Байдена. Власти Великобритании надеются, что тот перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего "внешнеполитического наследия".

Одновременно с этим подчеркивается, что победивший на выборах США Дональд Трамп может рассмотреть намерения Стармера как вред внешней политике Штатов. Это может спровоцировать угрозу двусторонним отношениям Лондона и Вашингтона еще до вступления Трампа в должность президента.

Ранее Владимир Путин заявлял, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркивал, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

Разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине, отметил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. Он также призвал не спекулировать на тему того, что должно произойти, чтобы страны Запада сняли ограничение на соответствующие атаки.