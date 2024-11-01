Депутат ГД Шеремет предложил признать Байдена военным преступником

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После окончания президентского срока лидера США Джо Байдена необходимо возбудить против него уголовное дело, а также признать военным преступником. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

"Байден войдет в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны", – подчеркнул депутат.

Шеремет отметил, что именно Байден спровоцировал украинский конфликт, устроив геноцид народа Украины и уничтожив процветающую когда-то страну.

Ранее Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей республики и повторения "горькой участи" Украины. Он подчеркивал, что только от народа зависит, какой будет Грузия – развитой и независимой страной или очередным плацдармом Запада, который тот по примеру Украины в любой момент превратит в горячую точку, чтобы попытаться ослабить Россию.