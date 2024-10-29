Депутат Шеремет призвал грузинский народ не допустить повторения участи Украины

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей республики и повторения "горькой участи" Украины, передает РИА Новости.

По его мнению, сегодня народ Грузии сдает один из самых главных экзаменов в своей истории – на право самостоятельно определять свое будущее и способность отстоять свои национальные интересы.

"Коллективный Запад в лице США как под копирку, не заморачиваясь, решил реализовать в Грузии украинский сценарий с майданом, провокациями и государственным переворотом. Призываю грузинский народ не допустить вмешательства Запада и повторения горькой участи Украины", – заявил Шеремет.

Он подчеркнул, что только от народа зависит, какой будет Грузия – развитой и независимой страной или очередным плацдармом Запада, который тот по примеру Украины в любой момент превратит в горячую точку, чтобы попытаться ослабить Россию.

В Грузии прошли выборы, в результате которых правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила большинство парламентских мест – 54,08%. При этом практически все представители грузинской оппозиции отказались признавать итоги выборов. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги голосования.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг с требованием повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство республики не изменит свой курс.