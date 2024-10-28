Захарова прокомментировала слова президента Грузии о "европейском будущем"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о "европейском будущем" страны.

Ранее Зурабишвили заявила, что не признает итоги прошедших в стране парламентских выборов, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Она также добавила, что признание результатов этих выборов сравнимо с признанием "подчинения Грузии России".

"Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", – сообщила Зурабишвили.

Захарова, в свою очередь, отметила, что Соединенные Штаты отняли у Евросоюза "европейское будущее", лишив регион стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса.

Кроме того, Вашингтон наводнил ЕС нелегальными мигрантами своими "авантюрами" на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Поэтому полагать, что ЕС еще кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что лишение будущего состоит в отсутствии независимости и национальных интересов. Пока же государства думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы кураторов США, у них есть будущее.

"Кстати, у меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции", – сообщила дипломат.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. На них победу одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии, однако все они отказались признавать итоги выборов.

Вместе с тем мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию.