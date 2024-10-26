Мэр Тбилиси заявил, что оппозиционные фракции не смогут устроить переворот в Грузии

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Оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

"У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию. Когда ты устраиваешь переворот, должен пользоваться поддержкой общества и народа. Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка побеждена", – подчеркнул Каладзе.

Мэр Тбилиси также отметил, что если кто-то "посмеет сделать противозаконные шаги", то реакция властей будет "очень жесткой".

Ранее глава ЦИК Грузии объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. После подсчета данных с более чем 97% участков правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" побеждает с 52,99% голосов. На втором месте идет оппозиционная партия "Коалиция за перемены" (11,2%).