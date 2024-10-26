Премьер Грузии Кобахидзе заявил о спокойной обстановке на фоне выборов в стране

Фото: ТАСС/AP/Zurab Tsertsvadze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в стране проходят в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

"Что касается избирательной среды, вы видите, что в целом выборы проходят в мирной и спокойной обстановке. В Грузии и за рубежом создано 3 111 участков, из них выборы проходят спокойно на более чем 3 100 участках", – отметил Кобахидзе в ходе брифинга.

По его словам, несмотря на общую спокойную обстановку, все же были некоторые участки, на которых неизвестные группировки лиц оказывались одновременно с оппозиционными телеканалами. После именно на этих участках происходили инциденты, которые снимали журналисты. При этом Кобахидзе подчеркнул, что в последний час ситуация стабилизировалась.

26 октября в Грузии проходят парламентские выборы, в которых участвуют 18 партий, в том числе правящая "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", находящаяся у власти уже 12 лет. Ее главные соперники – четыре оппозиционных объединения.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в стране существует группа, которая готовила государственный переворот после парламентских выборов. По его словам, мятежники планировали использовать неправительственные организации, чтобы с их помощью составить фальшивые отчеты о предстоящих парламентских выборах. Таким образом, отметил Папуашвили, они хотели создать в Грузии "ложный повод для очередных беспорядков".