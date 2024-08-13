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Запад подталкивает оппозицию в Грузии к государственному перевороту. Сейчас оппозиционеры рвутся к власти, уверен политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе.

"Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов", – цитирует его РИА Новости.

Специалист также добавил, что коллективный Запад одобряет и оправдывает каждый их шаг, включая подталкивание к радикальным действиям.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что против Российской Федерации откроется второй фронт в Грузии при победе партии бывшего главы страны Михаила Саакашвили "Национальное движение" на выборах. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

