Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций по закону об иноагентах

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Неправительственные организации в Грузии, которые будут получать средства из-за границы, с 1 августа будут регистрироваться в сформированном Минюстом реестре в рамках принятого недавно закона "О прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщил грузинский министр юстиции Рати Брегадзе, передает ТАСС.

По его словам, теперь все организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления на регистрацию. Техническая база для этого готова, уточнил он.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он напомнил, что глава государства Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, в связи с чем данная обязанность была возложена на него. После этого документ полностью вступил в силу.

В свою очередь, Евросоюз выразил сожаление в связи с этим решением грузинских властей. В ЕС подчеркнули, что этот закон противоречит основным ценностям объединения, а потому окажет негативное влияние на путь Грузии к Союзу.

