ЕС выразил сожаление в связи с преодолением вето на закон об иноагентах в Грузии

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ЕС выразил сожаление в связи с тем, что парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и ЕК.

В нем указано, что принятая инициатива противоречит основным ценностям и негативно повлияет на путь Грузии к ЕС.

"Мы призываем власти Грузии обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь к ЕС. Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов", – подчеркивается в заявлении.

В документе также говорится, что Евросоюз рассматривает все варианты ответных мер.

В середине мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Однако затем президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на инициативу, заявив, что данный закон "по своей сути и духу является российским".

28 мая парламентарии большинством голосов преодолели вето президента на закон об иноагентах. Спикер парламента Шалвы Папуашвили уточнил, что 84 человека поддержали решение, а четыре выступили против.

