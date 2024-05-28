Оппозиционера в парламенте Грузии облили водой при обсуждении вето на закон об иноагентах

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Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ирма Заврадашвили облила водой своего коллегу Георгия Вашадзе, представляющего оппозиционную партию "Стратегия Агмашенебели". Инцидент произошел во время обсуждения вето главы государства на закон об иноагентах. Трансляция заседания в прямом эфире велась на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.

На трансляции было видно, что Вашадзе стоял возле трибуны и выступал с обвинениями в адрес действующих властей, которые намеревались преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Парламентарий заявлял, что подобное решение станет предательством и ознаменует смену европейского курса страны.

В ходе речи депутата к нему сбоку подошла Заврадашвили и облила водой. В ответ на это оппозиционер похлопал ей и сказал: "Спасибо". Затем Вашадзе продолжил выступление.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии в рамках этого пленарного заседания большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, 84 депутата проголосовали за и только 4 выразили позицию против.