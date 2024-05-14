Депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии

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В парламенте Грузии произошла драка во время заседания, на котором в третьем чтении должен был рассматриваться законопроект об иноагентах. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Конфликт завязался во время выступления председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, который обвинил депутата от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Дмитрия Самхарадзе в том, что по его заданию неизвестные избивают противников законопроекта об иноагентах на улицах Тбилиси.

Затем Самхарадзе кинул бутылку с водой в Хабеишвили. Между мужчинами завязалась драка, к которой подключились и другие депутаты. Спикер парламента Шалва Папуашвили прервал заседание.

13 мая законопроект об иноагентах одобрили в третьем чтении на заседании юридического комитета парламента Грузии. Юридический комитет подписал документ за две минуты, уточнила депутат Екатерина Херхеулидзе.

Из-за этого проекта в Тбилиси проходят протесты.

