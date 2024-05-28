Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

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Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

"84 депутата за, 4 против. Закон принят", – приводит РИА Новости слова спикера парламента Шалвы Папуашвили.

28 мая в парламенте Грузии состоялось два голосования: против мотивированных замечаний президента и за первоначальную редакцию закона об иноагентах.

14 мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

После этого комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента.

