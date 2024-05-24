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Евросоюз (ЕС) не собирается вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, однако напоминает Тбилиси, что он противоречит членству в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Евросоюза.

По его словам, политика ЕС отличается от американской, однако они не поощряют действия грузинских властей.

"Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это (принимают закон об иноагентах. – Прим. ред.). Они думают, что могут сделать и то и другое. Наш ответ: нет", – говорится в сообщении.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в ответ на грузинский закон об иноагентах. Позже стало известно, что США вводят новую политику визовых ограничений в отношении Грузии. Кроме того, госсекретарь объявил о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Штатами и Грузией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщал, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.