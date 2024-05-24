США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии из-за закона об иноагентах

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Соединенные Штаты вводят новую политику визовых ограничений в отношении Грузии в связи с законом об иноагентах. Об этом сообщается в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном на сайте Госдепа.

Уточняется, что политика визовых ограничений будет применяться к лицам, "ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей".

"К ним относятся лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США также объявил о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Штатами и Грузией.

"При пересмотре отношений между нашими двумя странами мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений", – добавил он.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Блинкен уже заявлял ранее, что Вашингтон примет меры в ответ на грузинский закон об иноагентах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщал, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.