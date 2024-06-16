Шесть человек, оказавшихся в обесточенном колесе обозрения, спасли в Башкири

Фото: МЧС России

Шесть человек, из которых трое детей, спущены на землю из обесточенного колеса обозрения в Нефтекамске в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 16 июня из-за удара молнии по Кармановской ГРЭС отключилось электроснабжения в Нефтекамске, Агиделе и частично на территории Краснокамского района. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электричества.

В МЧС уточнили, что в Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения остановился двигатель. В двух кабинках было шесть человек. На место выехали экстренные службы. Проводятся работы по подключению автономного источника питания для запуска колеса. Пострадавших нет. Пожарные МЧС РФ с помощью автолестницы передали жителям воду и оказали психологическую помощь.

До этого Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе. По данным МЧС республики, на место выехали специалисты ГУП "Энергоресурс" для установления причин аварии.