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02 июня, 18:10

Происшествия

Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП) в Дзауском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС республики.

По данным ведомства, на место выехали специалисты ГУП "Энергоресурс" для установления причин аварии.

Ранее несколько зданий в центре Москвы временно остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением десяти киловольт.

Предположительно, это случилось во время проведения строительных работ сторонней организацией. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение по резервной схеме.

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