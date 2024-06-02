Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП) в Дзауском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС республики.

По данным ведомства, на место выехали специалисты ГУП "Энергоресурс" для установления причин аварии.

Ранее несколько зданий в центре Москвы временно остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением десяти киловольт.

Предположительно, это случилось во время проведения строительных работ сторонней организацией. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение по резервной схеме.