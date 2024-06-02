02 июня, 18:10Происшествия
Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП) в Дзауском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС республики.
По данным ведомства, на место выехали специалисты ГУП "Энергоресурс" для установления причин аварии.
Ранее несколько зданий в центре Москвы временно остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением десяти киловольт.
Предположительно, это случилось во время проведения строительных работ сторонней организацией. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение по резервной схеме.