В ЦАО в нескольких зданиях временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

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Несколько зданий в центре столицы временно остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением 10 киловольт. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Там отметили, что на данный момент произвели переподключение по резервной схеме для подачи напряжения, также ведутся работы по подключению всех зданий.

"Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме", – указали в комплексе.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды без света остались почти 12 тысяч человек, поскольку были повреждены линии электропередачи. Уточняется, что к ремонту привлекли 119 человек и 40 единиц спецтехники.

Шторм был зафиксирован в городе 24 декабря. По информации мэра Сочи Алексея Копайгородского, порывы ветра достигали 27–28 метров в секунду.

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