Мэр Сочи посоветовал местным жителям оставаться дома из-за сильного шторма

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

В Сочи бушует сильный шторм, порывы ветра достигают 27–28 метров в секунду. Местным жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома в условиях непогоды. Об этом сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

По его словам, сильный ветер повалил уже более 65 деревьев в Сочи. Экстренные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии, убирают с проезжей части упавшие деревья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сильный ветер в Сочи также сорвал часть крыши пятиэтажного многоквартирного дома.

Специалистам удалось расчистить основные дороги, отметил Копайгородский. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует в городе до конца понедельника, 25 декабря.

Ранее Гидрометцентр продлил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 декабря. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника. Кроме того, до 21:00 24 декабря также действует желтый уровень опасности из-за ветра и метели.

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