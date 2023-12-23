Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений

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В субботу атмосферное давление в Москве резко понизилось и приблизилось к рекордным значениям. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, в связи с приближением центра циклона давление в Москве понизилось до экстремальных значений. Он напомнил, что рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба. Таким образом, до нового рекорда не хватило 0,8 миллиметра.

По словам Вильфанда, в течение всей предновогодней недели атмосферное давление будет оставаться низким в столице – на 15–20 миллиметров ниже нормы.

"Поэтому погода по-прежнему будет мрачноватая, тускловатая, но все-таки уже будет снежок выпадать. Сугробы начнут подрастать", – отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.